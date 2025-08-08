OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-5

Американська компанія OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту GPT-5. Про це повідомляється в блозі компанії.

Нова модель є “значним стрибком” у розвитку порівняно з попередніми моделями, вона забезпечує “найсучаснішу продуктивність у галузі програмування, математики, письма, охорони здоров’я, візуального сприйняття та багато чого іншого”.

“Це єдина система, яка знає, коли потрібно реагувати швидко, а коли потрібно подумати довше, щоб забезпечити відповіді експертного рівня”, — заявили в компанії.

У OpenAI запевнили, що нова модель стала точнішою у своїх відповідях і з меншою ймовірністю видаватиме «вигадки».

“GPT-5 — це перший випадок, коли виникає відчуття, що розмовляєш з експертом у будь-якій галузі — експертом рівня доктора філософії”, — заявив глава компанії Сем Альтман.

OpenAI стверджує, що GPT-5 дозволяє навіть новачкам створювати прості програмні додатки з коротких текстових підказок. Під час презентації один із співробітників компанії попросив систему створити онлайн-додаток, який міг би допомогти людям вивчати французьку мову, і він був створений за лічені хвилини, пише The New York Times.

GPT-5 буде доступна всім користувачам ChatGPT, проте у користувачів безкоштовної версії буде обмеження — після досягнення ліміту за кількістю запитів, вони будуть переходити на більш спрощену версію GPT‑5 mini.