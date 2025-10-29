Завдяки розвитку ШІ Nvidia може стати першою компанією у світі з капіталізацією $5 трильйонів — Reuters

Компанія Nvidia готується встановити історичний рекорд, ставши першою у світі компанією з ринковою вартістю $5 трильйонів, повідомляє Reuters. Це продовження стрімкого зростання, яке закріпило її роль як ключового гравця у глобальному бумі штучного інтелекту.

Акції компанії зі штаб-квартирою у Санта-Кларі (Каліфорнія) зросли на 3,1% у передторговій сесії, після того як генеральний директор Дженсен Хуанг оголосив про отримання замовлень на $500 млрд на AI-чипи та плани побудувати сім суперкомп’ютерів для уряду США.

Досягнення позначає трансформацію Nvidia — від виробника графічних процесорів для геймерів до основи світової індустрії штучного інтелекту, що дозволило їй обійти Apple, Microsoft та Alphabet і перетворити Хуанга на одного з головних символів Силіконової долини.

Ринкова капіталізація у $5 трильйонів перевищить загальну вартість усього крипторинку та становитиме близько половини капіталізації пан’європейського індексу Stoxx 600. Для порівняння: рубіж у $4 трильйони компанія подолала лише у липні — темп зростання, який рідко спостерігається на сучасних фінансових ринках.

Аналітики зазначають, що вибухове зростання акцій відображає віру інвесторів у нескінченне розширення ринку AI, хоча деякі попереджають про ризик перегріву оцінок. Висока вага Nvidia у S&P 500 та Nasdaq 100 дає їй значний вплив на глобальні ринки, але водночас створює великі очікування — і мінімальний простір для помилок.

Nvidia має оприлюднити квартальний звіт 19 листопада.

Домінування Nvidia привертає увагу регуляторів у всьому світі. Обмеження США на експорт передових чипів зробили компанію ключовим елементом стратегії Вашингтона, спрямованої на обмеження доступу Китаю до AI-технологій.

«Nvidia вдало представила себе у Вашингтоні, щоб одночасно інформувати уряд і здобути його прихильність», — зазначив Боб О’Доннелл із TECHnalysis Research.

Під час конференції розробників у вівторок Дженсен Хуанг похвалив “America First” політику Дональда Трампа, яка, за його словами, стимулює внутрішні інвестиції у технології. Водночас він попередив, що виключення Китаю з екосистеми Nvidia може позбавити США доступу до половини світових AI-розробників.

Попри спроби конкурентів — AMD і низки стартапів — скласти конкуренцію, Nvidia залишається лідером галузі. Саме її чипи H100 і Blackwell забезпечують роботу великих мовних моделей, що стоять за ChatGPT від OpenAI та xAI Ілона Маска.

Капіталізація Apple і Microsoft також перевищила $4 трильйони, однак Nvidia, схоже, готова встановити нову планку у світовій економіці високих технологій.