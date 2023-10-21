Опалювальний сезон на Харківщині фактично розпочався – Синєгубов

В ефірі національного телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в регіоні фактично розпочався опалювальний сезон.

Наразі працюють 38 котелень в окремих громадах, опалюється 24 заклади охорони здоров’я та 120 багатоквартирних житлових будинків.

«Коли середньодобова температура стане нижче 8 градусів, тепло буде подано усім споживачам. Для цього усе готово. В той же час ворог намагається завдавати ударів по нашій критичній інфраструктурі. Робимо все, щоб блекаутів не було, але люди мають бути готові до можливих перебоїв електропостачання та знати адреси найближчих Пунктів Незламності», – сказав Олег Синєгубов.

Він наголосив, що в області розгорнуто 916 Пунктів Незламності. Також в готовності більше 10 мобільних Пунктів Незламності.

«Зроблено усе можливе, щоб наша медична система працювала автономно. Для потреб закладів охорони здоров’я придбано 789 потужних генераторів, створено резервний запас палива. Всі заклади критичної інфраструктури та Центри Первинної меддопомоги забезпечені генераторами на 100%», – зазначив начальник ХОВА.