Політика

ООН просить Росію забезпечити доступ до прикордонних районів
15 Серпня 2024 20:55
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Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що звернулося до російської влади з проханням надати доступ до прикордонних районів Бєлгородської, Брянської та Курської областей.

Про це йдеться у заяві представниці УВКПЛ Елізабет Тросселл в електронному листі, передає ВВС.

“Управління надіслало запит російській владі з проханням полегшити доступ до районів Російської Федерації, які постраждали від бойових дій, включно з Бєлгородською, Брянською та Курською областями, згідно з нашим мандатом із моніторингу та оцінки дотримання прав людини”, – повідомила представниця УВКПЛ.

Запит було надіслано в середу. Представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов удень у четвер заявив, що російська сторона отримала запит на відвідування делегацією ООН трьох областей. За його словами, “звернення передано в МЗС Росії”.


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