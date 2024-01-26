ООН не може перевірити інформацію про обставини падіння Іл-76

Представники ООН не можуть перевірити інформацію щодо обставин катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76. Аварію, що сталася 24 січня під Бєлгородом, варто розглядати в контексті повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну.

Таку заяву зробила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло 25 січня на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

“За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. За даними української влади, на борту літака могли знаходитися ракети для російської військової системи”, — сказала Дікарло.

Дікарло наголосила, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування.

“ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Зрозуміло те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну і війни, що триває”, — зазначила заступниця генсека ООН.

За словами Дікарло, останніми тижнями “масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни”.

“Ракетні удари та обстріли по цивільних районах призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури”, — наголосила заступниця генсека ООН.