Техно

Оновлений законопроєкт про розмитнення автомобілів у “Дії” зареєстровано у Верховній Раді – Федоров

4 Січня 2024 18:17
читать на русском →
авто, дія

Оновлений законопроєкт про митне оформлення автомобілів у “Дії” зареєстровано у Верховній Раді, повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Народні депутати передали на розгляд Верховній Раді проєкт закону №10380, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у “Дію”, – написав Федоров.

Він пояснив, що для виключення людського фактора з процесу визначення вартості розмитнення буде створено базу даних митної вартості легкових автомобілів, яку сформує Мінцифри на основі даних Державної митної служби.

Зазначається, що система міститиме митну вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, з деталями: марка, модель, рік випуску, тип і об’єм двигуна.

Федоров пояснив, що попередня версія законопроєкту про розмитнення авто в “Дії” базувалася на визначенні митних платежів виключно з технічних характеристик авто – без митної вартості, тому депутати не підтримали її.

За його словами, в новому законопроєкті об’єднано ключові міжнародні норми розмитнення і водночас прибрано людський фактор під час розрахунку митної вартості авто.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Січня 2024 17:57

У ЗСУ підтвердили ураження військової частини у Криму
4 Січня 2024 16:45

Польське ембарго на продукцію з України діятиме безстроково
4 Січня 2024 16:11

Залужний та Умєров на засіданні комітету Ради прокоментували посилення мобілізації
4 Січня 2024 15:54

В Італії запланували виставку про “розквіт” Маріуполя під російською окупацією. Україна відреагувала
4 Січня 2024 15:22

НАЗК внесло Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
усі думки