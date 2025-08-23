OnlyFans виплатив рекордні дивіденди у $701 млн перед продажем

Платформа OnlyFans виплатила рекордні $701 млн дивідендів своєму власнику напередодні можливого багатомільярдного продажу британського стрімінгового сервісу, який використовують секс-працівники та знаменитості для взаємодії зі своєю аудиторією.

Це фінансове надбання для власника, українсько-американського підприємця Леоніда Радвінського, демонструє прибутковий бізнес, який OnlyFans створив за останнє десятиліття, дозволяючи онлайн-креаторам, у тому числі багатьом порноакторкам, напряму працювати зі своїми фанатами.

Платформа ніколи не була популярнішою: у 2024 році кількість акаунтів творців контенту зросла на 13% до 4,6 млн, а кількість акаунтів фанатів — майже на чверть, до 377,5 млн у всьому світі. Найбільший ринок OnlyFans — США, проте компанія залишається зареєстрованою у Великій Британії та сплачує податки там.

За фінансовими звітами UK-based Fenix International, яка володіє OnlyFans, у 2024 році платформа отримала $7,2 млрд від підписників і виплатила $5,8 млрд творцям контенту, на $500 млн більше, ніж у 2023 році. Креатори отримують 80% усіх платежів фанатів.

Порно-стример OnlyFans заснували у 2016 році британські підприємці Тім Стоклі та його батько Гай, а у 2018 році сервіс купив Радвінський, колишній власник дорослих сайтів. Зараз він веде переговори про продаж контрольного пакета акцій консорціуму на чолі з інвестиційною компанією The Forest Road Company із Лос-Анджелеса. Оцінка бізнесу може досягти $7 млрд. Британські мільярдери Девід та Саймон Рубен також обговорюють інвестиції в консорціум разом з іншими інвестфірмами.

За фінансовий рік, що завершився 30 листопада 2024 року, OnlyFans повідомив про «значне зростання та прибутковість», що зумовлене збільшенням кількості користувачів та вищими доходами існуючих творців контенту. Дохід зріс до $1,4 млрд з $1,3 млрд у 2023 році, а прибуток до оподаткування — до $684 млн з $658 млн.

Згідно зі звітами, у 2024 році Радвінському виплатили $497 млн дивідендів, на $25 млн більше ніж у 2023 році. Після завершення фінансового року власник отримав ще $204 млн у кількох траншах. Станом на 30 листопада 2024 року на рахунках групи було $808 млн. У компанії працює лише 46 осіб безпосередньо.

Генеральна директорка Кейлі Блер заявила Financial Times, що OnlyFans «розширився у нових напрямках, демонструючи силу та потенціал платформи у різних жанрах». Вона пообіцяла інвестувати у системи безпеки та перевірки користувачів у зв’язку з посиленням регулювання дорослого контенту у Великій Британії та Європі. OnlyFans — платформа лише для осіб старше 18 років, з використанням сканування обличчя та інших інструментів перевірки користувачів.

Крім дорослого контенту, OnlyFans розвиває платформу та додаток OFTV для відео за запитом у жанрах фітнесу, кулінарії, комедії, музики та реаліті-шоу.