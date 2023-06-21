Олег Винник пояснив своє зникнення із соцмереж

Український артист Олег Винник в інтерв’ю для YouTube-каналу “Крупним планом” розповів, чому зник з соцмереж. Як виявилося, у нього виникли проблеми з доступом до своїх акаунтів, пише УНІАН.

На його сторінці в Instagram зараз немає ніяких постів. Більш того, при переході на його блог можна побачити тільки аватарку і опис профілю, далі – нескінченне завантаження сторінки.

“У мене зараз досі немає доступу до моїх сторінок в соцмережах”, – пояснив співак.

Винник додав, що звернувся до правоохоронних органів. Пізніше з’ясувалося, що всі пости в Instagram видалив його менеджер.