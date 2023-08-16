Суспільство

Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі

16 Серпня 2023 13:22
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Російські військові вранці завдали ударів по центру Херсона та області – у місті поранені троє, в області дістали поранення двоє; ще двоє жителів селищ постраждали під час нічної атаки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

В ОВА просять не виходити на вулицю. Оголошена повітряна тривога.

Прокудін повідомив, що ворог у Херсоні вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей. 

“Один із постраждалих – пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина”. 

У Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували. 

У Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу. 

Крім того, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі.


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