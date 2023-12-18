Суспільство

Окупанти зруйнували Авдіївський коксохім: не підлягає відновленню

18 Грудня 2023 13:49
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авдіївка

Через руйнування, завдані російськими обстрілами, Авдіївський коксохімічний завод буде неможливо відновити після закінчення війни.

Про це в інтерв’ю Forbes заявив гендиректор “Метінвесту” Юрій Риженков.

“Завод під контролем української армії. Він був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Я думаю, що відновити завод буде неможливо”, – сказав Риженков.

Він додав, що навряд чи потрібно буде відбудовувати завод у тому вигляді, в якому він був до вторгнення.

Риженков уточнив, що найбільшими споживачами коксу Авдіївського коксохіму були “Азовсталь” та “ММК ім. Ілліча” – за його словами, про їх відновлення в осяжному майбутньому не йдеться, “поки ми ще не повернулися в Маріуполь”

Гендиректор “Метінвесту” додав, що компанія планує відновити “Азовсталь”, але це буде вже зовсім інший завод.

Риженков, коментуючи тему відновлення “Азовсталі”, також заявив, що після закінчення війни металургія залишиться частиною Маріуполя, але вже не буде його основою. Маріуполь, за його словами, може бути курортним містом.

“Туризм може бути головним сектором економіки міста. Потенціал також є у машинобудуванні, кораблебудуванні, науці”, – додав він. Але він підкреслив, що це залежатиме від того, на яких умовах завершиться війна.


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