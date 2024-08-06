Окупанти зранку вдарили по інфраструктурному об’єкту у Покровському районі

Окупанти сьогодні вранці вдарили по інфраструктурному об’єкту Покровського району Донеччини.

Про це повідомляє поліція.

За попередньою інформацією, поранено шістьох цивільних осіб.

Загалом за минулу добу російські війська здійснили 2841 обстріл Донецької області.

«Ворог накрив вогнем 6 населених пунктів: міста Курахове, Лиман, Торецьк, селище Цукурине, села Іванопілля, Миколаївка. Пошкоджено 15 цивільних об’єктів – адмінбудівлі, цех, магазини, аптеку, гараж, автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, авіабомбами та артилерією війська РФ атакували Торецьк, де вбили людину.

У Миколаївці Новогродівської громади було поранено двоє цивільних осіб унаслідок удару дроном по автомобілю.

По Іванопіллю росіяни вдарили двома бомбами «КАБ-250» з модулем УМПК, пошкодили цех, адмінбудівлю, гараж, автомобіль.

На Лиман окупанти скинули три авіабомби «УМПБ-Д30 СН». Руйнувань зазнали адмінбудівлі, магазини, аптека, їдальня, гараж.

За інформацією правоохоронців, стало відомо про загиблу людину в Гродівці внаслідок ворожого обстрілу 4 серпня.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.