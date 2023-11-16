Окупанти зранку били по Херсону: загинув чоловік

Російські бойовики з самого ранку обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, також поранення отримала місцева жителька.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Зранку російська армія бʼє по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травми несуміжні з життям отримав місцевий 68-річний чоловік. Під час ворожої атаки він знаходився у будівлі.

Також до лікарні каретою “швидкої” доставили 54-річну жінку. У постраждалої вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна.