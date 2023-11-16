Кримінал

Окупанти зранку били по Херсону: загинув чоловік

16 Листопада 2023 11:23
читать на русском →
обстріл

Російські бойовики з самого ранку обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, також поранення отримала місцева жителька.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Зранку російська армія бʼє по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травми несуміжні з життям отримав місцевий 68-річний чоловік. Під час ворожої атаки він знаходився у будівлі. 

Також до лікарні каретою “швидкої” доставили 54-річну жінку. У постраждалої вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Листопада 2023 13:12

Камишін заявив, що Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних “Шахедів”
16 Листопада 2023 12:39

Байден назвав Сі Цзіньпіна “диктатором”. У китайському МЗС відреагували
16 Листопада 2023 11:59

Кількість загиблих через ракетний удар РФ по Селидове знову зросла
16 Листопада 2023 11:06

Сили ППО знищили шістнадцять ударних БПЛА та одну ракету
16 Листопада 2023 10:01

Єврокомісія може покарати Польщу за блокування прикордонних переходів з Україною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід Маслов

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
усі думки