Суспільство

Окупанти знизили інтенсивність артобстрілів на півдні 
16 Серпня 2024 12:45
читать на русском →
фронт
Ілюстративне фото / Міноборони

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” зафіксовано 256 ворожих обстрілів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” заявив речник оперативного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій.

“Складається таке враження, що противник зменшує інтенсивність артилерійських обстрілів в операційній зоні ОСУВ “Таврія”. Це якщо брати і Херсонську область, і Запорізьку область включно. Вчора в нас обліковано 256 російських обстрілів по військових позиціях, із використанням загалом 1270 боєприпасів. Також іще було окремо 20 обстрілів по 15 населених пунктах, де було двоє загиблих цивільних і троє щонайменше поранених”, – сказав Лиховій.

За його словами, порівнюючи статистику артилерійських обстрілів по військових цілях, то приблизно на 100 обстрілів протягом останнього місяця щодня росіяни завдають ураження менше, з використанням приблизно 1000 боєприпасів.

“Якщо вчора 1270 боєприпасів, то місяць тому це було і 2000, і більше, навіть до 3000 доходило. Важко сказати, з чим це пов’язано. Я б не говорив, що це снарядний голод у росіян, тим більше, що по обстрілах населених пунктів ми такого зниження не бачимо, але, можливо, це підтвердження того, що в них справді в пріоритеті інші напрямки”, – додав речник.

Він зазначив, що на Запорізьку та Херсонську області в російських військах бракує ресурсу, зокрема людського, щоб проводити ефективні дії на землі та піхотні наступи. Також окупанти тут давно не використовують бронетехніку, і йде зниження інтенсивності артилерійського вогню.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
16 Серпня 2024 13:32

Кабмін призначив нового голову Тернопільської ОВА
16 Серпня 2024 12:41

У ГУР повідомили , що їх дрони Magura уразили 18 ворожих суден за півтора року
16 Серпня 2024 11:35

Наступного тижня до України, ймовірно, повернуться вимкнення світла
16 Серпня 2024 09:43

Вночі ППО знищили п’ять ворожих дронів
16 Серпня 2024 08:19

У КМВА розповіли про нічну атаку дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки