Суспільство

Окупанти знищили На ТОТ Луганщини музей Петра Шевченка 
7 Серпня 2024 12:44
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Луганська область
Могила Петра Шевченка / Укрінформ

Окупанти на тимчасово окупованій території Луганщини у Біловодську знищили музей українського поета Петра Шевченка (Біливоди) у школі, де він навчався.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело на ТОТ Луганської області, яке добре знало Петра Шевченка і його друзів.

«Днями побував у Біловодську. Дізнався, що музей нові люди закрили, але експонати вдалося зберегти. Назва вулиці та барельєф на будівлі школи поки що збереглися. Мова в селищі не звучить, тільки пошепки. Йде заселення селища людьми з далеких місць. Наприклад, із Новосибірської області», – написав чоловік.

Як відомо, Петро Шевченко останні роки життя працював кореспондентом «Киевских ведомостей» по Луганській області й одночасно писав вірші українською мовою під псевдонімом Петро Біливода. Загинув 13 березня 1997 року за невідомих обставин. За однією з версій – через підтримку журналістом тодішнього мера Луганська, донедавна – секретаря Ради безпеки й оборони України Олексія Данілова.

Похований в Луганську на кладовищі «Гостра Могила». На могилу журналіста й поета навіть в окупації приходять друзі у день його народження.


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