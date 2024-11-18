Окупанти збираються відновити аеропорт у Луганську – ОВА

У тимчасово окупованому Луганську російські сили вирішили розпочати відновлення аеропорту, який самі ж зруйнували понад 10 років тому.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

“Минуло понад 10 років з моменту знищення аеропорту в Луганську російськими військами, і лише тепер окупанти згадали про його можливе відновлення”, – зазначив Лисогор.

За словами представників окупаційної адміністрації, відновлення може стартувати у 2028 році, тобто через 14 років після руйнування. Однак, як повідомляє так зване міністерство інфраструктури і транспорту “ЛНР”, це поки що лише попередній план.

“До 2014 року Луганщина мала діючий міжнародний аеропорт та розвинену залізничну систему. З приходом Росії роками немає нічого, крім полігону”, – підкреслив Лисогор.