Суспільство

Окупанти збільшили тиск на сході України – ISW

10 Травня 2024 09:50
фронт
Ілюстративне фото / Getty Images

Російські війська збільшили темпи наземних атак на сході України впродовж останнього часу.

Про це повідомляє ISW.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17 відсотків з березня по квітень 2024 року, і що понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки.

Зокрема кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень.

Речник ЗСУ “Хортиця” підполковник Назар Волошин 9 травня заявив, що кількість бойових дій суттєво зросла з 84 – 8 травня до 146 – 9 травня. Волошин припустив, що теперішня інтенсифікація російських атак є результатом того факту, що ґрунт висох, після весняного дощового сезону, що сприяє швидким механізованим маневрам, та що російські війська намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона очікує надходження західної допомоги.

ISW продовжує оцінювати, що російські війська зберігатимуть високу швидкість атак по всій ділянці фронту на сході України, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну.


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