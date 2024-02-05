Кримінал

Окупанти збільшили кількість авіаударів по Харківщині

5 Лютого 2024 08:21
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Російські окупанти збільшили кількість авіаударів по Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом доби влучали по Малій Вовчі, Устинівці, Вільхуватці, Хатнє, Великому Бурлуку, Кам’янці, Колодязному, Синьківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному”, – повідомив Синєгубов.

  • О 10:25 окупанти завдали ударів по с. Козача Лопань Харківського району.
  • Внаслідок обстрілу об 11:00 с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Постраждалих немає.
  • О 12:06 відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі “ЦНАП”. Пошкоджено 4 приватних будинка. Постраждалих немає.
  • О 14:00 ворог завдав ударів КАБавми по с. Колодязне Куп’янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.
  • О 20:30 внаслідок ворожого обстрілу двома КАБами с. Горяне Куп’янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства, знищено с/г техніку, є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку.
  • О 23:15 внаслідок обстрілу м. Куп‘янськ пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. 
  • О 23:27 окупанти вдарили по с. Козачій Лопані Харківського району.
Наслідки російських обстрілів Харківської області / Фото з телеграм-каналу голови ХОВА Синєгубова

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