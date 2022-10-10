Політика

Окупанти зазнали значних втрат на Криворізькому та Краматорському напрямках Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 10.10. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 62870 (+370) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2495 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,

артилерійських систем – 1486 (+9) од,

РСЗВ – 353 (+5) од,

засоби ППО ‒ 181 (+1) од,

літаків – 267 (+1) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),

крилаті ракети ‒ 249 (+2),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках. Поділитися:



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