Кримінал

Під Києвом після конфлікту між жінками почалася стрілянина
13 Жовтня 2024 11:11
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київ, кримінал
Стрілянина в Софіївській Борщагівці біля кафе Гарден, є поранений поліцейський / Скріншот відео

Ввечері 12 жовтня в Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина у кафе. Поранення отримав поліцейський.

Про це повідомляє Нацполіція України.

До поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із кафе відбулася стрілянина.

“Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо, правоохоронці з’ясували, що стріляли з спецзасобу травматичної дії.

“Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні. Працівники поліції встановили особу зловмисника, він знаходився на місці. Зброю вилучено”, – зазначили правоохоронці.

Поліція встановлює деталі події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації.


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