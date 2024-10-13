Політика

ISW: Ми не можемо підтвердити збиття російського Су-34 українським F-16
13 Жовтня 2024 09:38
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ISW
Українські винищувачі F-16 / Фото Офіс президента

Російський мілблогер стверджує, що український F-16 збив російський винищувач Су-34 у незазначеному районі театру військових дій 12 жовтня, пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

«ISW не може перевірити твердження про те, що український F-16 був причетний до загибелі російського Су-34. Один із російських мілблогерів, тісно пов’язаний із російською авіацією, опублікував повідомлення про загибель літака Су-34 12 жовтня, але не надав додаткових подробиць про інцидент», – зазначено в повідомленні.

Інший z-блогер також підтвердив загибель екіпажу Су-34, але заявив, що ця втрата не пов’язана з діями України, а інші мілблогери припустили, що Су-34 міг розбитися внаслідок технічної несправності або людської помилки.

Російський Telegram-канал, який стверджує, що його ведуть офіцери ВДВ і співробітники російського угруповання військ «Дніпро», стверджує, що український винищувач F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34, коли Су-34 скидав КАБи на відстані близько 50 км від лінії фронту.

Пізніше цей Telegram-канал відповів на заяви про те, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку, зазначивши, що такі гіпотетичні сценарії однаково підкреслюють проблему зносу російських літаків, непрофесіоналізму пілотів та їхньої перевтоми.

«ISW не може незалежно підтвердити подібні заяви, але якщо вони підтвердяться, то цей інцидент стане першим збитим Україною російським пілотованим літаком, що пілотується, за допомогою винищувача F-16», – йдеться у звіті.


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