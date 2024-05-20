Суспільство

Окупанти заявили про ракетний удар по Луганську

20 Травня 2024 11:58
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Луганська область
Ілюстративне фото / Getty Images

20 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи,окупанти заявили про ракетний удар.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”, пропагандисти “РИА Новости”, Telegram-канал ASTRA.

Telegram-канали пишуть, що вибухи наче сталися в районі селища Ювілейне.

Імовірною метою удару в соцмережах називають колишню Луганську академію внутрішніх справ. Російські “воєнкори” заявляють, що удар могли завдати ракети Storm Shadow.

Російські пропагандисти з посиланням на неназване “джерело” також поскаржились на пожежу в районі  “житлових кварталів” селища Ювілейне начебто через “ракетний удар ЗСУ”.

Офіційно вибух і пожежу в Луганську ніхто не підтвердив.  


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