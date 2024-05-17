Суспільство

Окупанти заявили про атаку дронів на Севастополь

17 Травня 2024 07:09
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дрони, Севастополь
Дрон / Getty Images

У ніч на 17 травня окупанти заявили про атаку дронів на  Севастополь.

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, окупанти збивають дрони стрілецькою зброєю.

“Наразі кілька об’єктів уже знищено, збитків цивільній інфраструктурі немає”.

Телеграм-канал “Кримський вітер” повідомив, що у Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.

За їхньою інформацією, можливий об’єкт атаки Балаклавська ТЕС.

Развожаєв пояснив часткове відключення світла з відключенням частини обладнання підстанції “Севастополь”. На підстанцію, за його словами, нібито впали уламки збитих БПЛА.

О 3.14 Развожаєв заявив, що окупанти  у різних районах Севастополя відбиваються не лише від безпілотних літальних апаратів, а також безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.


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