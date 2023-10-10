Окупанти завдають масованих ударів по Авдіївці, тривають важкі бої

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з 06:00 ранку 10 жовтня російські війська завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області.

“З 06:00 масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та градів. Тривають важкі бої на північ від міста”, – повідомив Барабаш.

За його словами, наразі про загиблих та поранених серед мирних жителів інформації немає.

Барабаш також розповів, що під час обстрілу 9 жовтня поранення середньої важкості отримали двоє чоловіків 1977 року народження та 1967 року народження.

Як повідомляє УП, окупанти третій день продовжують наступати біля Авдіївки. Зокрема, ворог з танків та артилерії обстрілював місто. Також окупанти з РСЗВ гатили по населених пунктах Покровського району.

В ОСУ “Таврія” “Українській правді” повідомили, що на Авдіївському напрямку противник активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського.

Протягом доби окупанти вели наступальні дії, але успіху не мав: “Захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій”.

Проросійські пабліки у соцмережах також повідомляють про “наймасованіший артилерійський обстріл” українських позицій за останні місяці.