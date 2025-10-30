Окупанти завдали удару по центру Чернігова: пошкоджено телевежу

У середу, 29 жовтня, російські війська завдали удару по центральній частині Чернігова. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень телевежа.
Про це повідомили в Чернігівській міській раді.
Найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації пошкодженої внаслідок російського обстрілу конструкції.
“З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції”, – йдеться в повідомленні.
Містян просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.