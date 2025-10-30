Окупанти завдали удару по центру Чернігова: пошкоджено телевежу

У Міноборони РФ заявили про готовність призупинити бойові в районі Куп’янська та Покровська: яка мета

Містян просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

“З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції”, – йдеться в повідомленні.

Про це повідомили в Чернігівській міській раді .