Окупанти завдали ракетного удару по Чугуїву

Сьогодні близько 15 год. російські війська завдали ракетного удару по Чугуїву.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, усього було близько чотирьох ударів, попередньо: ракети С-300.
Сьогодні близько 15 год. російські війська завдали ракетного удару по Чугуїву.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, усього було близько чотирьох ударів, попередньо: ракети С-300.
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