Кримінал

Окупанти завдали ракетного удару по Чугуїву Сьогодні близько 15 год. російські війська завдали ракетного удару по Чугуїву. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, усього було близько чотирьох ударів, попередньо: ракети С-300.



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