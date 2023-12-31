Кримінал

Окупанти завдали ракетного удару по Чугуїву

31 Грудня 2023 16:26
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ракетні обстріли, чугуїв

Сьогодні близько 15 год. російські війська завдали ракетного удару по Чугуїву.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, усього було близько чотирьох ударів, попередньо: ракети С-300.


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