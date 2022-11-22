Кримінал

Окупанти завдали потужного удару по території Сумської та Чернігівської областей

22 Листопада 2022 08:02
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війна

Над ранок вівторка окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Про це повідомили в Оперативному командуванні “Північ”.

З 03:30 до 04:10 зафіксовано 20 приходів, імовірно з РСЗВ, та 12 приходів, імовірно з САУ, в районі н.п. Кустине. Окрім того повідомляється про 20 приходів, імовірно з РСЗВ, 12 приходів, імовірно з САУ, в районі н.п. Нововасилівка.

З 04:50 до 05:00 повідомили про 7 приходів, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Вільна Слобода.

З 04:40 до 05:01 повідомили про 17 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Семенівка.

“Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила”, – йдеться в повідомленні.


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