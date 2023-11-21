Кримінал

Окупанти засудили українського військового до довічного ув’язнення

21 Листопада 2023 21:22
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окупація, полон

Так званий «Верховний суд “ДНР”» виніс довічний «вирок» українському військовому за начебто вбивства мирних жителів у Маріуполі з лютого по квітень 2022 року.

Про це повідомила Генеральна прокуратура рф.

росіяни стверджують, що засудженого військового звати Олександр Свинарчук. Він — нібито командир роти 36 окремої бригади морської піхоти Збройних сил України.

Незаконний суд встановив, що Свинарчук начебто наказував убивати мирних жителів, перебуваючи на бойових позиціях на території заводу «Азовмаш» у Маріуполі. Від його наказів нібито загинув 21 мешканець міста, а ще 16 вдалося сховатися від обстрілу.

Так, Олександра Свинарчука «визнали винним» за трьома статтями Кримінального кодексу рф:

  • вбивство двох і більшої кількості осіб, вчинене організованою групою з мотивів політичної, ідеологічної ненависті;
  • замах на вбивство двох і більшої кількості осіб, вчинений організованою групою з мотивів політичної, ідеологічної ненависті;
  • жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території.

Унаслідок цього його засудили до довічного позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму.


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