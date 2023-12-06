Суспільство

Окупанти запустили по території України 50 Шахедів

6 Грудня 2023 08:06
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дрони

Уночі 6 грудня російські окупанти запустили по Україні майже пів сотні ударних безпілотників типу “Шахед”, 41 з них вдалося знищити.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram 

“Усього зафіксовано пуски 48 (раніше Генштаб повідомляв про 50 – ред.) ударних БпЛА “Shahed-136/131″. У результаті протиповітряного бою… знищено 41 ударний БпЛА противника”.

Росіяни запускали дрони з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область (РФ).

Повідомляється, що до відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.


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