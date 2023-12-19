Суспільство

Окупанти запускали “Шахеди” по Старокостянтинову

19 Грудня 2023 07:06
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дрони

Увечері 18 грудня російська армія запустила ударні безпілотники з півдня України. 

Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram

В повітряних силах о 2.40 повідомили про рух ворожих дронів через Вінницьку область на Хмельниччину. Наразі повітряну тривогу оголошено у Вінницькій та Хмельницькій областях.

О 3.07 Повітряні сили закликали спуститися в укриття тих, хто перебуває у Старокостянтинові Хмельницької області. 

Російські окупанти у 2023 році неодноразово обстрілювали ракетами та атакували дронами військовий аеродром Старокостянтинова.

О 3.56 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.

“Рух групи ворожих БпЛА типу “Shahed” з Херсонщини в північно-західному напрямку (Миколаївська/Дніпропетровська області)”.

Спочатку повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. 

Військові повідомляють про рух ударних БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей у напрямку Кривогу Рогу та в районі Бериславського району Херсонщини в напрямку Миколаївщини.


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