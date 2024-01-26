Суспільство

Окупанти запровадили особливий режим перетину адмінкордону Криму з Херсонщиною

26 Січня 2024 08:16
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окупація

25 січня окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов підписав указ про введення “особливого режиму” в’їзду та виїзду між окупованими Кримом та Херсонською областю.

Про це повідомляє російські пропагандисти з посиланням на указ Аксьонова.

Окупанти зазначають, що таке рішення прийнято з метою “локалізації загроз безпеки населення, військових та інших об’єктів” в окупованому Криму. 

Згідно з указом Аксьонова, громадяни повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску – “Армянськ”, “Перекоп”, “Джанкой”, і два залізничні – “Армянськ” та “Джанкой”.

Військові колони повинні рухатися спеціально відведеними дорогами у взаємодії з ФСБ Росії. Указом передбачено, що люди на блокпостах повинні пред’являти документи, що посвідчують особу, а військовослужбовці та правоохоронці – бойові накази або службові посвідчення.


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