Окупанти залякують школярів на окупованій територій Запорізької області – ЦНС

Росіяни вимагають від учнів старших класів підконтрольних окупантам «шкіл» на ТОТ Запорізької області оформлювати російські «документи».

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У випадку відмови від оформлення «паспорту» РФ та страхового номеру («снилс») школярам погрожують не видати російський «атестат про середню освіту».

Центр Національного Спротиву наголошує, що російські «атестати», видані на тимчасово окупованих територіях, є лише папірцем, який не визнається цивілізованим світом. Лише українські атестати є міжнародно визнаними документами.

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація продовжує здійснювати ідеологічну обробку дітей.

Зокрема, в м. Залізний Порт окупанти примусово перетворили приміщення однієї зі шкіл міста на філію російського руху дітей та молоді – «движение первых».

Гасло даної організації «бути з Росією, бути людиною, бути разом, бути першими». Ідеологічна діяльність даної мережі спрямована на тотальне витіснення української ідентичності з ТОТ та подальшої інтеграції українських дітей і молоді в соціально-культурний простір на території РФ.