Окупанти встановили вісім барж біля Керченського мосту – розвідка Великої Британії

Аналіз знімків виявив встановлення восьми барж на південній стороні Керченського мосту. Як повідомляє британська розвідка, монтаж розпочався о 10 годині 24 травня і завершився о 22 годині 24 травня.

“Ці баржі були встановлені російськими силами з метою захисту мосту і судноплавного каналу, щоб зменшити кут підходу українських безекіпажних кораблів”, – зазначається у повідомленні.

У розвідці також додали, що раніше встановлені загородження були пошкоджені штормами, що знизило їхню ефективність.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 June 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Z1jVFuNkk7 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9n6vBicopB