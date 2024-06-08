Політика

Окупанти встановили вісім барж біля Керченського мосту – розвідка Великої Британії
8 Червня 2024 14:28
Британська розвідка
Іменний морський дрон “Авдіївка”. Архівне фото / Фото з телеграм-каналу @zedigital

Аналіз знімків виявив встановлення восьми барж на південній стороні Керченського мосту. Як повідомляє британська розвідка, монтаж розпочався о 10 годині 24 травня і завершився о 22 годині 24 травня.

“Ці баржі були встановлені російськими силами з метою захисту мосту і судноплавного каналу, щоб зменшити кут підходу українських безекіпажних кораблів”, – зазначається у повідомленні.

У розвідці також додали, що раніше встановлені загородження були пошкоджені штормами, що знизило їхню ефективність.


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