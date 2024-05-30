Окупанти вночі атакували Харків

Вночі 30 травня окупанти вчергове атакували Харків та область, на місці прильоту в місті виникла пожежа, є постраждалі.

Про це повідомивголова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов

“Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!”, – написав Синєгубов.

Терехов зазначив, що у “Харкові дуже голосно”.

Згодом Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше 5 ударів, частина з них – по населених пунктах Харківського району.

Терехов зазначив, що в Харкові був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста.

“На місці прильоту пожежа, перебитий газонін, постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше”, – повідомив Терехов.

“За оновленою інформацією, двоє людей отримали осколкові поранення, одна – гостра реакція на стрес”, – повідомив Синєгубов.

“Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа”.

“Загалом по місту й області армія РФ випустила 8 ракет з території Бєлгорода”.

О 3:52 Терехов повідомив про 4 постраждалих внаслідок нічного прильоту.