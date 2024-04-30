Суспільство

Окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині

30 Квітня 2024 09:01
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херсонщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Окупанти обстріляли Херсонську область − влучили в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За словами очільника області, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Одрадокам’янка, Білозерка, Миколаївка, Тягинка, Велетенське, Садове, Інженерне, Берегове, Львове та місто Херсон.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль”.


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