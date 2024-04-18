Окупанти вдарили ракетами Дніпровський район: є руйнування та жертви

Російські війська атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області, у результаті чого виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
“Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань”.
Більше інформації голова ОВА пообіцяв надати після відбою повітряної тривоги.
“Загроза триває. Будьте у безпечних місцях”, − наголосив Лисак.