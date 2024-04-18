Суспільство

Окупанти вдарили ракетами Дніпровський район: є руйнування та жертви

18 Квітня 2024 13:05
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дніпро, ракетний удар
Ілюстративне фото / Getty Images

Російські війська атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області, у результаті чого виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань”.

Більше інформації голова ОВА пообіцяв надати після відбою повітряної тривоги.

“Загроза триває. Будьте у безпечних місцях”, − наголосив Лисак.


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