Суспільство

Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Донеччини
25 Червня 2024 11:48
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донецька область, обстріл
Наслідки удару: "Укрзалізниця"

24 червня ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок атаки було поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську. 

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. Працівникам надана необхідна медична допомога, вони перебувають у лікарні, стан стабільний. 

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив. 

“Попри ворожі обстріли продовжуємо рух за графіком!”, – наголосили в УЗ. 


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