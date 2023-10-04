Окупанти вдарили по Вовчанську на Харківщині 

Війська РФ сьогодні вдень знову обстріляли прикордонний Вовчанськ, у результаті чого пошкоджена будівля автошколи та виникло загоряння на території.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація у Фейсбуці.

“Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківщини. Сьогодні о 13:00 російські окупанти завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю автошколи. На території навчального закладу загорілася суха трава”, – йдеться у повідомленні.

Інформації про потерпілих не надходило.