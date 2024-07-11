Суспільство

Окупанти вдарили по Сумщині: є постраждалі 
11 Липня 2024 11:55
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обстріли, суми
Ілюстративне фото / AP

11 липня ворог атакував FPV-дронами цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда Шосткинського району Сумської області , внаслідок чого було поранено двоє мирних жителів.

Про це повідомила у Фейсбуці Сумська обласна прокуратура.

«11 липня 2024 року близько 7:00 години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району FPV-дронами. Унаслідок чого відбулось загорання житлового будинку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог повторно застосував по тій місцевості FPV-дрон, коли місцеві жителі прийшли гасити пожежу. Двоє чоловіків, 55 та 56 років, отримали уламкові поранення.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


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