Окупанти вдарили по Селидовому на Донеччині: є загибла

У ніч на 18 квітня окупанти атакували ракетами місто Селидове Донецької області, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомляє Селедівська міськрада у Facebook, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

“18.04.2024 р. приблизно о 03.10 стався обстріл м. Селидове 4-ма ракетами. В результаті обстрілу загинула людина – жінка, 1961 р.н.”.

Повідомляється, що через обстріл пошкоджено адмінбудівлю сільгосппідприємства, магазин та приватні житлові будинки. Також було пошкоджено лінії електромереж.

Наразі перекрито рух дорогою Селидове – Покровськ.

За словами очільника Донецької ОВА, також в результаті обстрілів у Красногорівці Покровського району були поранені двоє людей.

У Костянтинівці Краматорського району було пошкоджено 12 приватних будинків і адмінбудівлю; у Марковому того ж району – пошкоджено 2 адмінбудівлі і приватний будинок. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка.

У Часовоярській громаді Бахмутського району – пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 127 людей, у тому числі 13 дітей.