Кримінал

Окупанти вдарили по Покровському району Донецької області: загинуло 2 дітей
22 Жовтня 2024 12:15
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армія рф атакувала Покровський район на Донеччині, забравши життя двох дітей та жінки і поранивши двох цивільних.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 жовтня 2024 року, о 21:00 армія РФ атакувала двома БпЛА, попередньо, типу Shahed село Новоукраїнка Покровського району. Тілесних ушкоджень, несумісних з життям, зазнала 14-річна дівчинка. Жінка 29 років отримала перелом ноги й опіки тіла.

Крім того, о 23:50 ворог скинув авіабомбу на село Янтарне Курахівської міської громади.
Внаслідок вибуху в одному з будинків загинули 64-річна мешканка та хлопчик 11 років. Також дістав поранення 68-річний чоловік.

В населених пунктах вогнем і вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, господарські споруди.


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