Окупанти вдарили по Нью-Йорку на Донеччині: двоє загиблих

Армія РФ вдарила по Донеччині: загинули 2 мешканці Нью-Йорка, мінімум 8 людей поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram..

“Бахмутський район. У Нью-Йорку 2 людини загинули і 2 поранено, пошкоджено 37 будинків і 2 адмінбудівлі”.

Били загарбники також по Покровському району: у Дачному Курахівської громади пошкоджені 3 будинки і складське приміщення, у Покровську поранені 5 людей, пошкоджені 17 приватних будинків.

У Лимані росіяни пошкодили будинок, у Миколаївці Костянтинівської громади поранили людину і пошкодили 4 будинки.

У Часовоярській громаді пошкодили 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, промислову будівлю, інфраструктурний об’єкт і 2 нежитлові приміщення.

У Сіверську у результаті російських обстрілів пошкоджені 2 нежитлові будівлі.

“Усього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 394 людини, у тому числі 18 дітей”, − підсумував Філашкін.