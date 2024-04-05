Суспільство

Окупанти вдарили по Нью-Йорку на Донеччині: двоє загиблих

5 Квітня 2024 11:46
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обстріл, донецька область
Наслідки обстрілу / Telegram

Армія РФ вдарила по Донеччині: загинули 2 мешканці Нью-Йорка, мінімум 8 людей поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram..

“Бахмутський район. У Нью-Йорку 2 людини загинули і 2 поранено, пошкоджено 37 будинків і 2 адмінбудівлі”.

Били загарбники також по Покровському району: у Дачному Курахівської громади пошкоджені 3 будинки і складське приміщення, у Покровську поранені 5 людей, пошкоджені 17 приватних будинків. 

У Лимані росіяни пошкодили будинок, у Миколаївці Костянтинівської громади поранили людину і  пошкодили 4 будинки. 

У Часовоярській громаді пошкодили 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, промислову будівлю, інфраструктурний об’єкт і 2 нежитлові приміщення. 

У Сіверську у результаті російських обстрілів пошкоджені 2 нежитлові будівлі. 

“Усього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 394 людини, у тому числі 18 дітей”, − підсумував Філашкін.


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