Окупанти вдарили по Новогродівці на Донеччині: загинула дитина, під завалами перебувають люди

У Новогродівці на Донеччині після влучання вночі 30 листопада ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста з-під завалів дістали тіло дівчинки, її батьків ще шукають.

Про це у Телеграмі повідомляє керівник міської військової адміністрації Новогродівки Олександр Шевченко.

«В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція. Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли», – написав начальник МВА.

