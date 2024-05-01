Суспільство

Окупанти вдарили по Нікополю: поранена жінка

1 Травня 2024 08:20
обстріл, нікополь
Наслідки обстрілу / Getty Images

Внаслідок обстрілу були пошкоджені 7 багатоповерхівок, адмінбудівля, дитсадок, заправка та лінія електропередач.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ “Град”. Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно”. 

За словами голови ОВА, у результаті обстрілів пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка, 7 багатоповерхівок та ще 1 двоповерховий.

Також зачепило лінію електропередач. 

“Обстеження уражених територій триває. Наслідки атак уточнюються”, − підсумував Лисак.


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