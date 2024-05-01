Окупанти вдарили по Нікополю: поранена жінка

Внаслідок обстрілу були пошкоджені 7 багатоповерхівок, адмінбудівля, дитсадок, заправка та лінія електропередач.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
“Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ “Град”. Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно”.
За словами голови ОВА, у результаті обстрілів пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка, 7 багатоповерхівок та ще 1 двоповерховий.
Також зачепило лінію електропередач.
“Обстеження уражених територій триває. Наслідки атак уточнюються”, − підсумував Лисак.