Суспільство

Окупанти вдарили по Нікополю

16 Квітня 2024 08:47
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нікополь, обстріл
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армія РФ завдала ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини ввечері та в ніч проти 16 квітня. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Понівечено три хати, теплиці, легковик і мікроавтобус. Пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилася тисяча абонентів.

️Пізно ввечері військові ПвК «Схід» знищили шахед армії РФ у Криворізькому районі.

Загиблих та поранених немає.

У регіоні також триває ліквідація наслідків негоди, яка вирувала напередодні. Енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити енергопостачання майже 145 тисяч родин Криворізького району, написав Лисак.


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