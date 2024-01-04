Суспільство

Окупанти вдарили по Кропивницькому: є загиблий та 8 поранених

4 Січня 2024 14:14
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ракетний удар, Кропивницький

Російські військові атакували ракетою Х-59 енергетичні підприємства, внаслідок чого одна людина загинула, ще 8 дістали поранення, а також були перебої зі світлом та водою.

Про це повідомляє очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

“Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий”.

Він не уточнив, коли була атака. Востаннє в області лунала повітряна тривога з 9:37 до 10:10.

“Під час атаки по Кропивницькому ворог запустив запустив імовірно ракету Х-59. Пошкоджені будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам.

…8 робітників з травмами різного ступеню тяжкості доставлені в лікарню. 1 робітник загинув, він був автослюсаром.

… На об’єктах досі працюють підрозділи ДСНС. Пожежу в одному автомобілі оперативно ліквідовано. Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель.Також було пошкоджено опору лінії електропередач 35 кіловольт. В окремиз мікрорайонах обласного центру були перебої з постачанням електроенергії і води. Зараз все відновлено”.

… У всіх (поранених робітників – ред.) осколкові поранення. Медики обласної лікарні та ЛШМД оперативно надали допомогу. Всі, хто потребував стаціонарної допомоги, під опікою лікарів”.


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