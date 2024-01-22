Суспільство

Окупанти вдарили по Краматорську: є загиблий

22 Січня 2024 18:54
краматорськ, обстріл

Російські загарбники вранці обстріляли Краматорськ Донецької області, у результаті чого загинув чоловік, двоє людей поранені

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook

“Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька”.

Філашкін підкреслив, що навіть відносно віддалені від фронту міста Донеччини залишаються небезпечні, він закликав мешканців евакуюватись.

Голова ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до двох, вони отримали необхідну медичну допомогу. 

Відомо, що ворог випустив по місту осколково-фугасну ракету “Іскандер”. Пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об’єкти соціальної інфраструктури.


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