Окупанти вдарили по Херсону: є поранені

Вранці 5 квітня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки було поранено 60-річного чоловіка та 54-річну жінку.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

“Близько години тому армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега атакувала житлові квартали у Дніпровському районі Херсона”.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені квартири, двоє людей отримали поранення, їх ушпиталили.

Мрочко повідомив, що у 60-річного чоловіка діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, різану рану лівої скроневої ділянки. Його стан оцінюється як середньої тяжкості. На момент ворожого удару постраждалий перебував у квартирі.

Жінка 54 років отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Її стан також оцінюється як середньої тяжкості. Під час обстрілу містянка була на вулиці.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.