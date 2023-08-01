Суспільство

Окупанти вдарили по херсонській лікарні: є загиблий

1 Серпня 2023 12:15
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херсон, обстріл

Росіяни вчергове обстріляли Херсон 1 серпня, в результаті влучання в заклад охорони здоров’я: загинув лікар, поранено медсестру.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики”.

За даними слідства, 1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона.

Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав лікар. Травмовано також медсестру.  Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.


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