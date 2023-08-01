Окупанти вдарили по херсонській лікарні: є загиблий

Росіяни вчергове обстріляли Херсон 1 серпня, в результаті влучання в заклад охорони здоров’я: загинув лікар, поранено медсестру.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики”.

За даними слідства, 1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона.

Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав лікар. Травмовано також медсестру. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.