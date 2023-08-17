Суспільство

Окупанти вдарили по Харківщині: загинула жінка

17 Серпня 2023 11:52
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Харківщина, обстріл

Росіяни 17 серпня обстріляли обстріляли Заоскілля Куп’янського району Харківщини. Загинула жінка 1962 року народження, ще одна жінка отримала поранення.

Про це повідомив Синєгубов в Telegram.

“Близько 10 год ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району.

На жаль, загинула жінка 1962 року народження.

Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці”.

За словами Синєгубова, через російський обстріл пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди.

Наразі служби ліквідовують наслідки російської агресії.


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