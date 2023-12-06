Суспільство

Окупанти вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію компанії “ДТЕК Енерго” 

6 Грудня 2023 10:04
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ДТЕК, обстріл

Вже вшосте за місяць прифронтова теплоелектростанція компанії “ДТЕК Енерго” постраждала внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Внаслідок декількох обстрілів впродовж цієї ночі знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останній місяць це вже шоста російська атака на вказану ТЕС. Внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання підприємства.

Крім того, без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців.


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