Окупанти вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію компанії “ДТЕК Енерго” 

Вже вшосте за місяць прифронтова теплоелектростанція компанії “ДТЕК Енерго” постраждала внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Внаслідок декількох обстрілів впродовж цієї ночі знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останній місяць це вже шоста російська атака на вказану ТЕС. Внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання підприємства.

Крім того, без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців.